Dilei.it - The Day of the Jackal, trama e cast della serie con Eddie Redmayne

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Se avete amato il libro e il film cult del 1973, The Day of thepotrebbe diventare la vostra nuova ossessione. Sky, infatti, porta sul piccolo schermo una nuova versionestoria dello sciacallo, questa volta in uno spy thriller interpretato da.Una svolta radicale per, che molti conoscono come il timido Newt Scamander di Animali Fantastici, ma che qui mostra un lato completamente diverso, pronto a sorprenderci.“The Day of the”:Ispirata al romanzo di Frederick Forsyth del 1971, The Day of the, la nuovaSky, promette di regalarci nuove emozioni. La storia dello sciacallo torna sul piccolo schermo in unadi 10 episodi, in cui seguiamo un killer solitario che compie omicidi su commissione senza mai essere scoperto, mantenendo la propria identità nascosta persino alla sua famiglia.