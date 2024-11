Oasport.it - Taekwondo, pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei Cadetti! Due ori con Rosato e Martina

Bilancio trionfale sul fronte italiano al termine della seconda giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Tirana (in Albania) fino a domenica 9 novembre. Dopo il bronzo ottenuto ieri da Clio Alessi, la delegazione azzurra ha fatto saltare il banco nel day-2 collezionando ben sei piazzamenti sul podio (2 ori, 3 argenti, 1 bronzo) e dimostrando una competitività elevata in campo femminile.Maria Vittoriasi è tolta la soddisfazione di conquistare il titolo continentale giovanile a soli 12 anni, confermandosi un talento estremamente precoce già capace di imporsi a livello europeo nella -37 kg alla prima stagione da cadetta. Dopo aver superato i primi turni vincendo sempre per 2-0, in finale ha lasciato per strada un round dilagando poi nella terza e decisiva ripresa per 14-2 sulla belga Alicia Badji.