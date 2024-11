Gaeta.it - Sparatoria a Boscoreale: colpi d’arma da fuoco segnalati in zona Piano Napoli

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte tra l’8 novembre 2024, si è verificato un episodio di violenza armata a, precisamente nellanota come, in via Settetermini. I carabinieri, allertati da chiamate anonime, sono intervenuti tempestivamente sul luogo per accertare la situazione e raccogliere prove. Gli agenti hanno trovato 4 bossoli, indizi che confermano l’uso di armi da, e hanno avviato un’indagine per comprendere la dinamica dei fatti.L’intervento dei carabinieriDopo le segnalazioni pervenute intorno alla mezzanotte, i carabinieri si sono recati in viale Orto Botanico, una delle strade adiacenti a via Settetermini. L’afflusso delle forze dell’ordine nellaha suscitato preoccupazione tra i residenti, già abituati a situazioni di ordine pubblico critico.