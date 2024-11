Anteprima24.it - Sparanise, Grande incontra Ciccarelli: “Avanti assieme”

Tempo di lettura: < 1 minutoLa storica ed apprezzata dirigente sindacale diMariannahato nella serata del 7 Novembre Simona, candidata al consiglio comunale della cittadina dell’Agro Caleno. Un incontro inaspettato, ma presumibilmente foriero di azioni comuni.“Mi sono dilungata ad argomentare i punti che riteniamo di maggior spinosità” ha chiosato la sindacalista “classi svantaggiate, giovani, assistenza ai disabili, parità di genere, inquinamento, insediamenti industriali e trasparenza sono gli argomenti per i quali aspettiamo risposte chiare. Ho apprezzato la sua volontà di ascoltare ed il fatto che il rilancio dell’Agricoltura sia tenuto in cima ai programmi, per secoli il settore ha rappresentato lavoro e sostentamento”. “Sono punti che a me stanno prettamente a cuore” ha commentatoa margine dell’incontro “quelle di cui abbiamo discusso sono criticità del nostro paese.