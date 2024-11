Sequestro patrimoniale da 12 milioni per truffa | arrestato imprenditore di Venezia

Gaeta.it - Sequestro patrimoniale da 1,2 milioni per truffa: arrestato imprenditore di Venezia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’operazione condotta dalla Polizia Economico-Finanziaria diha portato aldi beni per un valore complessivo di oltre 1,2di euro a carico di un trentasettenne con un passato criminale legato a truffe. Questo intervento si inquadra in un’attività di indagine contro le frodi nel settore dell’automobile, rivelando una serie di pratiche illecite messe in atto dall’.Truffe legate alla vendita di automobiliL’accusato è stato individuato per aver condotto un’attività fraudolenta tramite la vendita di auto lussuose. Operava attraverso concessionarie intestate a prestanome, evitando così di rispettare gli obblighi fiscali. La sua particolare strategia prevedeva l’incasso di “caparre” per la vendita di veicoli di alta gamma provenienti dall’estero, che però non venivano mai consegnati agli acquirenti.