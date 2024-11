Gaeta.it - Sciopero nazionale dei trasporti: disagi e caos nelle città italiane

La giornata dideiha creato fortiin diverse metropoli, interrompendo i servizi di bus e metropolitane. L'astensione dal lavoro, annunciata un mese fa, è stata segnata da una mancanza di rispetto per le fasce di garanzia. I cittadini si sono trovati a fronteggiare situazioni complicate, aggravate anche da fattori locali come la presenza di cantieri o eventi speciali.Le conseguenze del fermo a RomaA Roma, la situazione è diventata critica sin dalle prime ore del mattino. La chiusura di bus e metropolitane ha avuto un impatto immediato sul traffico cittadino, già reso complicato dalla presenza di numerosi cantieri aperti per i preparativi del Giubileo. Gli automobilisti hanno sperimentato congestioni senza precedenti, mentre i passeggeri si sono visti costretti a lunghe attese per i taxi, che erano quasi introvabili davanti alla stazione Termini.