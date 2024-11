Secoloditalia.it - Sciopero del sesso, l’incredibile protesta delle donne dem Usa contro la vittoria di Trump (video)

Sceneggiate senza fine a corredo delladi. Alcune democratiche negli Stati Uniti hanno lanciato lodelin segno diladel tycoon alle elezioni. Unoindirizzato verso partner repubblicani o che hanno votato per il neo presidente. Lagrottesca è diventata già virale su Instagram e TikTok. L’iniziativa invita lea imporre i quattro ‘no’: ‘no al, no al matrimonio, no agli appuntamenti e no ai figli’.“Rosicone” Usa anti“puniscono” i maritiCosa c’entri tutto questo con ladell’uno e con la sconfitta della Harris è francamente difficile da capire. L’azata di ingegno è ispirata al movimento 4B salito alla ribalta sui social media in Corea del Sud. Dopo l’omicidio di una donna di 23 anni in un bagno pubblico a Seoul nel 2016.