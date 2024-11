Rugby Lamaro sulla sfida Italia-Argentina | Siamo pronti vogliamo fare risultato

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“In uno stadio praticamente tutto esaurito, e con il pubblico cosi vicino, sarà un’esperienza bellissima. In questa settimana cipreparati molto bene, abbiamo lavorato sulle situazioni di gioco e sono certo che daremo battaglia all’“. Ha parlato così in conferenza stampa al Bluenergy Stadium di Udine il capitano dell’di, Michele, alla vigilia dellaamichevole contro i Pumas nelle Autumn Nations Series. Il numero 7 azzurro ha poi aggiunto: “Loro sono una squadra completa a 360 gradi, che attacca senza sosta e che difende con grande determinazione. Noi giocheremo al massimo delle nostre possibilità, come sempre. L’obiettivo è“.: “” SportFace.