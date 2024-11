Secoloditalia.it - Roma, distrutta la lapide in memoria di Mantakas. Non è vandalismo ma l’incuria del Campidoglio

Non è un atto di, stavolta si tratta dele della sciatteria dei tecnici del. Da pochi giorni a, in piazza Risorgimento, è scomparsa lain travertino dedicata alladi Mikis, il giovane universitario greco ucciso il 28 febbraio 1975 di fronte alla sezione missina di via Ottaviano da estremisti di Potere Operaio mai consegnati alla giustizia. Erano gli anni bui in cui la destra non aveva diritto a esistere e ‘uccidere un fascista non era reato’. Erano i giorni dei presidi antifascisti davanti al tribunale didove si svolgeva il processo agli assassini dei fratelli Virgilio e Stefano Mattei. E proprio da piazzale Clodio, al termine dell’udienza, si è staccato il commando che ha freddato.Mikis, scomparsa la targa di marmo in piazza RisorgimentoLa targa era stata apposta nei giardini di piazza Risorgimento il 16 settembre 2023 alla presenza tra gli alti del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, del capogruppo di FdI nel Primo municipio Stefano Tozzi, del deputatono Massimo Milani.