Gamberorosso.it - Riapre il Don Carlos, lo storico dopoteatro dei milanesi (anche con gli spaghetti meatballs)

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

C'è un salotto buono, nel centro di Milano, con una lunga storia. È quella che si dipana vicino al Teatro alla Scala (li dividono 674 passi appena) animata dall'eco ancora vivida dei divi di un tempo. Tutto comincia 160 anni fa, quando il Grand Hotel et de Milan apre i battenti. La posizione è strategica e diventa immediatamente il punto di ritrovo del bel mondo dell'epoca che qui soggiornava e sempre qui si dava appuntamento dopo la prima. Un indirizzo simbolico, per una certa Milano. Il trascorrere del tempo ha visto il passaggio della storia e l'evolversi di una società in rapida trasformazione, ma l'albergo non ha mai perso la sua allure.Oggi è in mano alla terza generazione della famiglia Bertazzoni, impegnata a preservarne il ruolo in città riuscendo a proiettare la sua storia nel presente.