Premiate le aziende inclusive in aiuto ai fragili

L’annuale edizione di "Io voglio/posso lavorare" con la partecipazione di oltre 100 persone, presso il Camping Florenz di Lido degli Scacchi, e di tante "Amiche" di Asp del Delta Ferrarese, è stata un successo. Alle Azienda Amiche, oltre all’attestato, è stato consegnato un segnalibro realizzato dagli ospiti del Csr Il Faro di Codigoro e un manufatto in creta realizzato nel laboratorio artistico ConCreta che la cooperativa Girogirotondo gestisce a Comacchio, in collaborazione con il Cso Le Dune. E’ stata l’occasione per premiare ed evidenziare, capaci di progettare insieme con i servizi sociali per dare opportunità, attraverso tirocini e laboratori, a persone contà o disabilità di sperimentare un’esperienza lavorativa che, in futuro, potrebbe diventare un’occupazione a tutti gli effetti.