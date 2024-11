No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta inizia il suo viaggio nei cinema

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

Nodi unail suoneiDopo aver vinto il Premio Panorama Italia al Festival di Roma, all’interno di Alice nella Città, arriva nelle sale italiane Nodi una, l’opera prima di Tommaso Romanelli dedicato al racconto di suo padre Andrea Romanelli, scomparso nel 1998, in seguito ad un drammatico incidente avvenuto in mare mentre tentava di battere il record della traversata dell’Oceano Atlantico in barca a vela.Ad accompagnare Tommaso Romanelli in questoalla ricerca di suo padre, anche i ricordi di chi lo ha conosciuto nel profondo, come i suoi compagni di equipaggio Giovanni Soldini, Bruno Laurent, Andrea Tarlarini e Guido Broggi, sua moglie Fabrizia Maggi, suo fratello Marco e l’amico e cognato Emanuele Maggi.