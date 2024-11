Bergamonews.it - Mozzo terminati i lavori di ripristino e pulizia del Centro raccolta rifiuti

. Alcuni giorni fa sono stati ultimati ididell’illuminazione e lagenerale deldidiin via Fausto Radici, 1.L’intervento ha reso necessario lo spostamento di buona parte dei cassoni dideidifferenziati per fare un’analisi dello stato del luogo, in modo da poter individuare ed in alcuni casi ripristinare le reti dei sottoservizi (fognatura, illuminazione, ecc). Nel corso di questa attività, è emersa la necessità di aggiornare le autorizzazioni delai migliori standard tecnici qualitativi, per poter garantire un servizio sempre migliore.Ieffettuati hanno anche reso visibile l’elevata presenza di roditori all’interno deldi(una presenza frequente in ambienti come questo): sono stati quindi sigillati con reti metalliche tutti i fori di scolo delle acque meteoriche dei campi adiacenti.