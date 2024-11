Ilfattoquotidiano.it - Max Pezzali “cuore di mamma”: vive nella casa dei genitori e diventa milionario

Da quando si è consumato il divorzio artistico con Claudio Cecchetto, Maxha riorganizzato totalmente le sue attività grazie anche all’apporto di Max Brigante e Jacopo Pesce. Con l’agenzia Vivo Concerti ha messo a segno tour di successo dal Circo Massimo allo stadio. Fino al prossimo show del 31 dicembre “Max Forever – Questo Forum non è un albergo“, dove il cantautore saluterà il 2024 con uno show di Capodanno arricchito dal Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l’arrivo del 2025.A questo si aggiunge il grande successo su Sky della serie “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883”. La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e da Groenlandia – società del Gruppo Banijay, racconta la storia di Maxe Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883.