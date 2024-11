Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione di estrema destra in centro Bologna: allarme di Anpi e Pd

, 8 novembre 2024 – Unaautorizzata di Casa Pound in piazza XX Settembre, ossia la zona davanti alla stazione diteatro di spaccio, violenze e anche omicidi che è al momento aldell’sociale e sotto strettissima osservazione delle forze dell’ordine. Il raduno dell’organizzazione dell’viene denunciato dall’bolognese e rilanciato anche dal parlamentare Pd Andrea De Maria. “Le piazze disono i luoghi dell’antifascismo militante, della consapevolezza democratica, del vivere civile – scrive Anna Cocchi, presidente della sezione bolognese dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia –. Per questo esprimiamo rammarico e preoccupazione per l’autorizzazione di piazza XX Settembre concessa a Casa Pound, un’organizzazione che fa suoi gli ideali di sopraffazione e di morte di chiara matrice fascista.