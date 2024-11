Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 8 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Il weekend presenta un bel fermento astrale per le questioni professionali, grazie soprattutto alla Luna passata in Acquario, segno che influenza positivamente tutti i vostri incontri verbali e le questioni scritte. Non mancano momenti di nervosismo con le persone vicine, esagerazioni, ma tutto ciò non è negativo, anzi. Finalmente potete chiarire anche i rapporti con la famiglia d'origine, genitori e fratelli. Amore: mai stato così trasparente. Nuovi amori. Toro Aspettate che la tempesta si plachi, Luna è agitata in Acquario, le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono essere difficili ma siete padroni di voi stessi, determinati, e avete una capacità quasi magnetica nel convincere gli altri.