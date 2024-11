Quotidiano.net - La spesa culturale degli italiani: si spende poco in musica, sì ai weekend nelle città d’arte

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 – La forbice fra Nord e Sud aumenta, e aumenta anche lamedia generale, in tema di cultura e intrattenimento. In alcuni settori come lasi tende are, mentre affascinano e attirano iculturali e i viaggi enogastronomici. Sono queste alcune delle evidenze dello studio sui consumi culturali, realizzato da Impresa Cultura Italia, con la collaborazione di Swg. I dati dello studio nel pensiero di Carlo Fontana Rispetto al 2023, ladi settembre è passata da 83,20 euro a 94,60 euro, dunque in aumento, anche se non in tutte le aree del Paese. "Il divario tra chi può permettersi dire cultura e chi non ha questa possibilità continua ad ampliarsi. I dati del nostro Osservatorio mettono in luce l'importanza di promuovere politiche che favoriscano l’accesso alla cultura e misure come la detrazione delle spese legate ai consumi culturali.