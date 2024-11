Gaeta.it - Incidente sulla SS45 bis: traffico deviato e feriti

Facebook WhatsAppTwitter Un gravestradale ha bloccato labis della Gardesana Occidentale, precisamente all’altezza di Vigolo Baselga . L’ha coinvolto più automobili e un mezzo pesante carico di tronchi, provocando tre. L’evento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, per rimuovere i veicoli coinvolti. La strada rimarrà chiusa fino alle 11:30 circa, creando notevoli disagi alnella zona.Dettagli sull’L’bis ha avuto luogo in un tratto di grande importanza per la viabilità locale e turistica. Il coinvolgimento di un mezzo pesante rende la situazione ancora più complessa. Secondo le prime ricostruzioni, il camion carico di tronchi ha urtato le altre auto in transito. Isono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, le loro condizioni sono ancora da verificare.