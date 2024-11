Il programma di Linkiesta Festival 2024

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Tre giorni di idee e di dibattiti: dal 22 al 24 novembre torna la sesta edizione diche si terrà come sempre a Milano, ai Bagni Misteriosi e al Teatro Franco Parenti. Il tema di quest’anno è “In un mondo che”, e parleremo di che cosa sta succedendo in Italia, in Europa, in America e nel mondo. Saranno presenti i protagonisti dell’attualità politica, economica e culturale italiana e internazionale, con panel, letture e per una volta anche musica. I lavori delsaranno trasmessi in diretta su Skytg24 e su tutti i canali social de, oltre che ovviamente sul sito.Per partecipare è meglio prenotare il posto, che diventa obbligatorio per ildella domenica sera. Alla scorsa edizione hanno partecipato ai dibattiti circa millecinquecento persone e ilha avuto eco su tutti i grandi giornali nazionali.