Ilveggente.it - I pronostici del weekend (9-10 novembre): Serie A e campionati esteri

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

del: prima della nuova sosta per le nazionali scendono in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.Alla vigilia di una nuova sosta per gli impegni delle nazionali, tornano in campo tutti i principalieuropei:A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.Idel(9-10):A e(LaPresse) – IlVeggente.it InA l’Atalanta dopo il trionfo di Napoli è diventata una candidata credibile nella lotta per lo Scudetto e potrebbe proseguire la sua marcia in casa contro l’Udinese. Vittoria probabile anche per la Fiorentina contro il Verona, che ha approfittato della crisi della Roma ma che pare ancora in affanno rispetto ai viola reduci da cinque vittorie di fila in campionato.