Donnapop.it - Grande Fratello, era nell’aria e sta per succedere, lo sapevamo tutti: ecco il primo ritiro (prevedile!)

A breve potremo assistere alal: a lasciare il loft di Cinecittà dovrebbe essere Enzo Paolo Turchi, come molti sospettavano da tempo.Nelle ultime ore, il marito di Carmen Russo è entrato in Confessionale ed è uscito dopo diverso tempo. Raggiungendo poi i suoi coinquilini, in tanti hanno constatato che fosse un po’ scosso: perché? Poco dopo, le telecamere hanno raggiunto il volto in lacrime di Pamela Petrarolo. L’ex di Non è la Rai, abbracciando Enzo Paolo ha detto: “Oddio no. Poi è anche il compleanno mio“.A quanto pare, la situazione sarebbe grave: Enzo Paolo Turchi potrebbe lasciare ila causa di un problema fuori dal reality. Parlando con la coinquilina, infatti, il coreografo ha detto: “Mi dispiace, ho chiamato già, è una cosa. però non ce la faccio.