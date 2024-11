Tvpertutti.it - Gabriel Garko coming out costretto al Grande Fratello: rivelazione

Sono trascorsi quattro anni dalout di, avvenuto alVip. Questo momento, sostenuto davanti a milioni di spettatori in diretta TV e poi approfondito con Silvia Toffanin a Verissimo e. non solo, ha rappresentato una svolta nella sua vita personale e professionale. Oggi, l'attore ha deciso di svelare ulteriori dettagli di quell'episodio, rivelando di essere statoa dichiarare la sua sessualità pubblicamente. Nella puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 9 novembre 2024 su Rai1 al termine di Ballando con le Stelle, ha confessato a Nunzia De Girolamo di aver temuto che, se non avesse preso lui stesso l'iniziativa, altri lo avrebbero fatto al suo posto, mettendolo in una posizione di vulnerabilità estrema.out forzato e dramma dell'Ares Gateha spiegato di aver vissuto per anni sotto una pressione estenuante che lo costringeva a nascondere la sua vera identità.