Bellezze.tv - Fuori il video e la gallery di EICMA 24

Ieri giovedì 7 Novembre siamo stati adla fiera internazionale del motociclio che si tiene ogni anno a Rho Fiera in questo periodo (https://www..it/it/)Per la prima volta, non abbiamo avuto l’accredito stampa e così ci siamo buttati nella mischia il primo giorno di apertura al pubblico, presenti ai cancelli molto prima dell’apertura che è alle 9.30.Avendo visitato la prima volta nei giorni aperti al pubblico abbiamo notato che l’apertura dei cancelli è alle 9.25 quindi pochi minuti prima delle 9.30 mentre i giorni dedicati agli operatori gli orari sono molto più flessibili. Adil pubblico è estremamente variegato ci sono ragazzi, pensionati e anche famiglie intere. Sicuramente arrivare la mattina è l’ideale perchè fino alle 12.30 la fiera è vivibile, poi diventa un carnaio soprattutto negli stand delle case più importanti come Ducati, Suzuki, ecc.