Biccy.it - Franco Trentalance: “Ecco chi è la nuova Talpa e come ho fatto a sabotare io”

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

Nella lunghissima intervista cheha rilasciato a FanPage non ha parlato solo dellaedizione de La, ma ha anche ricordato la sua.Al contrario di quest’anno – che i concorrenti sono arrivati a La Corte Delle Spie sapendo già di essere o non essere la– all’epoca dii concorrenti lo scoprivano in diretta televisiva aprendo una busta dove c’era semplicemente scritto “SI” che significa esserlo o “NO”, che significava non esserlo. A noi l’arduo compito di scoprirlo dalle loro espressioni facciali. “Eravamo già agitati prima di cominciare. In più, dovemmo leggere il biglietto che ci comunicava la nostra identità nel gioco e, contemporaneamente, mantenere un’espressione che non lasciasse trapelare nulla mentre le telecamere facevano un’inquadratura strettissima sulla nostra espressione.