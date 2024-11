Anteprima24.it - Forza Italia, Martusciello nomina il nuovo commissario per la provincia di Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoIl segretario regionale di, Fulvio, ha ufficializzato in una nota una serie di nomine per rafre la struttura del partito in Campania. Il Senatore Franco Silvestro è statoto qualediper ladi, certi che con il suo lavoro di vicinanza e presenza sul territorio saprà far radicare il nostro partito con ancora piùin tutti i 92 comuni dell’area Metropolitana di.Inoltre sono statiti anche Franco Cascone come vice coordinatore regionale, e i componenti della segreteria regionale l’on. Nello Di Nardo, il senatore Raffaele De Rosa e l’on. Ermanno Russo.Dario Colombo, di Torre del Greco, assume invece il ruolo di responsabile regionale per le adesioni. Siamo certi che l’esperienza che accomuna ognuno dei prescelti ci renderà ancora più forti in Regione Campania.