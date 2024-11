Ilrestodelcarlino.it - Ecco il violoncello di Davide Moretti

La rassegna I Giovani talenti, promossa dal Comune di Pesaro con la Filarmonica Gioachino Rossini e l’Amat, torna con un nuovo appuntamento dedicato al(Salone Nobile di Palazzo Gradari “Antonia Pallerini“, oggi ore 17). Ospite speciale è il violoncellista, jesino, classe 2002, laureato di primo livello inal Conservatorio Rossini di Pesaro e in procinto di laurearsi in secondo livello.è vincitore di borse di studio e concorsi e ha frequentato diverse masterclass con i maggiori violoncellisti del panorama italiano ed europeo; collabora con numerosi ensemble da camera e orchestre e ha suonato guidato dalla bacchetta di direttori come Donato Renzetti, Umberto Benedetti Michelangeli, Alessandro Bonato. Oltre allo strumentosi dedica anche alla composizione.