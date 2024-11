Anteprima24.it - “Dolce vita”, respinto il ricorso della Procura: indagini al rush finale

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Cassazione hailpresentato dalladi Avellino sulle sentenze che il 18 settembre Scorso avevano annullato, senza rinvio, le ordinanze di custodia cautelare per l’ex sindaco Gianluca Festa e cancellato alcune gravi imputazioni come il depistaggio, la corruzione per atti contrari ai doveri, la turbativa d’asta, l’induzione indebita e rivelazione del segreto d’ufficio. Sul rigetto delsi è espresso favorevolmente anche iltore Generale prima che gli “Ermellini” entrassero in camera di consiglio.A conclusione di questo ulteriore passaggio, che conferma la letturaCassazione sull’inchiesta “”, si attende la chiusura dellee la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati da parteguidata da Domenico Airoma.