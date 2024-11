Lanazione.it - Disabili e diritti: troppe lacune: "Più risorse per l’assistenza a scuola e per l’autonomia"

"Così come è stato fatto per il sostegno nelle scuole, anche il ruolo delale alla comunicazione deve essere vista come una figura totalmente integrata nel percorso dell’istruzione. Servono nuove strategie progettuali per tutto quello che c’è ancora da fare. Obiettivo: non lasciare sole le famiglie. Farlo sarebbe gravissimo e ne saremmo tutti responsabili". La consigliera comunale Pd Antonietta Scognamiglio, consigliera provinciale e presidente del Coordinamento etico Caregivers di Pisa, punta sulla costruzione del presente e del futuro, dopo la 2°commissione comunale consiliare sul tema delspecialistica. Commissione in cui è emerso, nuovamente, un quadro allarmante. "Pisa – ricorda Scognamiglio - è una delle prime province che ha firmato l’accordo di programma tra, sanitario, Comuni e associazioni per l’inclusione degli studenti contà e anche sul tema delale alla comunicazione ha inserito un articolo, frutto di un lungo percorso, con al centro la didattica inclusiva e i progetti di vita degli studenti contà.