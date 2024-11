Quifinanza.it - Concorso per insegnanti di religione, come partecipare al bando per 1.928 posti

Sono stati pubblicati i due bandi didel Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.928dicattolica: uno per la scuola dell’infanzia e primaria e un altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado.I concorsi sono su base regionale e coprono ivacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025. La scadenza per candidarsi è mercoledì 4 dicembre alle ore 23.59.IdisponibiliItotali disponibiliinsegnante dicattolica sono 1.928, di cui 1.001 indirizzati per le medie e gli istituti superiori e 927 per le scuole dell’infanzia e le elementari.I 927per le scuole dell’infanzia e le elementari sono così distribuiti:Abruzzo: 14;Calabria: 1 posto;Campania: 1 posto;Emilia-Romagna: 108;Friuli-Venezia Giulia: 15;Lazio: 57;Liguria 31;Lombardia: 209;Marche: 45;Molise: 7;Piemonte: 102;Puglia: 77;Sardegna: 11;Sicilia: 77;Toscana: 74;Umbria: 21;Veneto: 77