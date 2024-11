Captain America | Brave New World Anthony Mackie rivela cosa gli ha detto Harrison Ford il primo giorno

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

Newgli hailUna delle aggiunte più eccitanti al Marvel Cinematic Universe da qualche tempo a questa parte è il casting dicome Presidente Ross inNew, che ha suscitato curiosità sul rapporto dell’attore con il team Marvel.è uno dei più grandi attori di tutti i tempi e ha interpretato alcuni dei ruoli più iconici, tra cui Indiana Jones e Han Solo. Il suo ingresso nel MCU nei panni di “Thunderbolt” Ross, prendendo il posto del defunto William Hurt, è dunque molto atteso e conoscere il suo impatto sul set èdi grande interesse tra i fan.La star del film,ha recentemente partecipato al podcast The Discourse di The Playlist per promuovere il suo nuovo film Elevation, e durante questa apparizione, l’intervistatore Mike DeAngelo gli ha chiesto della sua esperienza di lavoro con