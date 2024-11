Ilnapolista.it - Baresi: «Oggi non so se resterei a vita al Milan. Nel 1981 per un’infezione al sangue ho rischiato la sedia a rotelle»

Franco, vicepresidente onorario del, ha scritto un libro sulla sua. Più di una biografia, tanti i ricordi che percorrono la Storia. Il Corriere della Sera lo ha intervistato parlando proprio di quei ricordi.: «non so seal»C’è anche uno stadio a suo nome. O meglio, c’era il progetto stadio «Franco» in Mongolia, del quale lui ha messo la prima pietra, l’hanno poi costruito?«No, era una mossa elettorale di un candidato che approfittò della mia presenza».Tra i flash, colpisce quello dopo la sconfitta ai rigori con il Brasile a Usa ’94, in cui lei racconta la sua emozione per i brasiliani che festeggiano in memoria di Senna.«Forse hanno anche meritato di vincere e poi avevano questa stella da lassù che li ha accompagnati. Credo che nello sport si debba avere quella forza e quella cultura per riconoscere la grandezza altrui».