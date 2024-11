Oasport.it - ATP Finals 2024: cosa succede se due o tre giocatori arrivano a pari punti nel girone? I criteri del regolamento

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Le Nitto ATPdi tennis hanno la particolarità, rispetto ai classici tornei, di avere una prima fase a gironi, seguita da una seconda fase ad eliminazione diretta: gli otto tennisti qualificati sono divisi in due gironi da quattro, al termine dei quali i primi due di ciascun raggruppamento avanzano alle semifinali.Può capitare che due o tre tennisti si trovino intà per numero di vittorie e numero di match giocati al termine della prima fase a gironi, dunque è necessario che ci siano altripiù specifici per poter dirimere questa situazione dità.ATP: quantivengono assegnati e come può cambiare il rankingNITTO ATPLa classifica finale di ogni gruppo sarà determinata dal primo dei seguentiapplicabili:a) Maggior numero di vittorie.