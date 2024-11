Oasport.it - ATP Finals 2024: chi saranno le riserve? Come funziona un eventuale ingresso in termini di classifica

Sono stati effettuati i sorteggi delle ATPdi tennis: sono stati formati i due gironi di singolare, che vedono al via otto dei primi nove tennisti della Race to Turin. Il serbo Novak Djokovic, infatti, che aveva chiuso al sesto posto della graduatoria, ha dato forfait per infortunio.A Torino, però,presenti altri tennisti pronti a subentrare in caso di necessità: il decimoto della Race è il bulgaro Grigor Dimitrov, il quale ha chiuso la stagione a quota 3340 punti, fermandosi a ben 380 punti dall’ultimo dei qualificati, il russo Andrey Rublev, nono a quota 3720.Alle sue spalle la spunta per un posto da seconda riserva a Torino il greco Stefanos Tsitsipas, il quale resta fuori dalla top ten stagionale attestandosi in 11ma posizione con 3165 punti, soli 20 in più del 12°to, lo statunitense Tommy Paul, che in caso di necessità sarà il terzo a subentrare a Torino.