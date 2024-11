America’s Cup | Ineos Britannia sfidante di riferimento ufficiale per la trentottesima edizione

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

La trentasettesimadellaCup di vela si è chiusa da poche settimane con il trionfo di New Zealand a Barcellona, e gli organizzatori hanno reso noto che il team detentore ha accettato la sfida per la prossimadi ‘Royal Yacht Squadron Limited’, dallorappresentato da: “La 38/aè iniziata nel momento in cui la squadra ha tagliato il traguardo”, ha affermato l’ad di Team New Zealand, Grant Dalton.Lodi, vale a dire il team finanziato dal miliardario britannico Jim Ratcliffe, sarà il contatto del detentore del titolo per definire data e regolamento della prossima. Filtra come le sei squadre dovranno gareggiare di nuovo sugli AC75, monoscafi foiling da 75 piedi, e potranno costruirne solo uno nuovo per la prossima