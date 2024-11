Thesocialpost.it - Alessio trovato morto in casa a 20 anni: comunità sotto shock

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Tragedia a Cassone, piccolo paesino in provincia di Verona. È qui che, a soli vent’Nodari è statoprivo di vita nella sua abitazione. La madre, che vive a Ferrara ma si era trasferita temporaneamente per sostenere il figlio, lo hanel letto la mattina di mercoledì. Entrata nella stanza per svegliarlo, ha subito notato segni di arresto cardiocircolatorio: la pelle del ragazzo era fredda e cianotica. La madre ha tentato disperatamente di rianimarlo seguendo le istruzioni degli operatori del 118, ma ogni sforzo è stato vano, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.L’appello della madreella disperazione per la perdita del figlio, la madre diha lanciato un appello affinché i cittadini di Malcesine e dell’Alto Garda partecipino numerosi alle esequie del giovane, che verranno calendarizzate non appena possibile.