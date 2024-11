A Parco Leonardo la Commissione su sicurezza e viabilità in via Giulio Romano

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 novembre 2024 – Si è tenuto al’incontro dellaLavori Pubblici, in Via, al quale hanno partecipato il Presidente della, alcuni consiglieri, i dirigenti comunali, l’Ispettore di Polizia locale e il funzionario dei lavori pubblici, per affrontare i problemi dipresenti da tempo nella zona.Laha potuto constatare la criticità legate alla sosta selvaggia lungo tutta la via, particolarmente grave nel tratto che collega il centro commerciale alla stazione, in cui il flusso pedonale è costantemente messo a rischio. “Stiamo valutando l’installazione di un attraversamento pedonale rialzato per migliorare il passaggio dei veicoli in alcuni tratti e nuove misure per limitare la sosta.” ha dichiarato l’assessore.