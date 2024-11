Ilfattoquotidiano.it - Voto ai fuorisede, l’appello di The Good Lobby e associazioni: “Sia permanente per tutti, si approvi legge delega. Governo non abbia timore”

Riprendere l’iter dellasulfuori sede, ferma in commissione Affari costituzionali al Senato dopo l’approvazione a Montecitorio nel luglio 2023. E rendere il diritto dia distanza, per studenti e lavoratori, in ogni tornata elettorale. Questolanciato nel corso dell’iniziativa “Ilnon è scontato”, organizzata da The, Will Media e dalla ReteSano da Lontano, per richiamare i senatori ad approvare il provvedimento ed estendere quanto ottenuto poco prima delle ultime elezioni Europee. Ovvero, quando fu approvato un emendamento al decreto Elezioni che consentì, pur in mancanza di unaspecifica, la sperimentazione temporanea delfuori sede, limitata però agli studenti fuori sede (escludendo 4 milioni di lavoratori) e alle sole stesse elezioni europee di giugno.