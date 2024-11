Ilfattoquotidiano.it - “Un conte voleva che gli vendessi la sua villa all’Olgiata, ma aveva sparato alla moglie in cucina. Era ai domiciliari con la cavigliera”: la consulenza horror di Blasco di Casa a Prima Vista

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Pulieri è uno dei volti di punta della trasmissione cult di Real Time e campione di ascolti “”. L’agente fa parte del team romano con Corrado e Nadia in netta (simpatica) concorrenza con quello di Milano formato da Ida, Gianluca e Mariana. “Ho cominciato a fare l’agente immobiliare 15 anni fa. – ha detto a Fanpage– Venivo da un periodo in cui ero finito per vie traverse a fare un lavoro da conduttore in tv, ma tornato a Roma, questa attività non ebbe seguito. Mio padre ebbe un infarto, per fortuna è sopravvissuto benissimo a tutti i suoi problemi, e da quel momento decisi di tirare i remi in barca e fare qualcosa di più concreto. Il caso ha voluto che 15 anni dopo io abbia rimesso insieme la passione per lo spettacolo a quella per il mio lavoro”.In tv l’agente ha fatto “il conduttore per Current Tv, che è un canale del bouquet Sky.