Ucraina Mantovano | Consentiremo a Kiev di tutelarsi

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo, rassicura sulla posizione dell’Italia rispetto al sostegno all’. Interrogato in merito a un possibile nuovo pacchetto di aiuti militari ae alla proroga dell’autorizzazione per la fornitura di equipaggiamenti militari,ha spiegato che l’Italia continuerà a muoversi in linea con gli alleati, soprattutto con gli Stati Uniti. “L’Italia farà né più né meno quello che ha fatto finora”, ha dichiarato il sottosegretario, ribadendo che l’obiettivo rimane consentire all’di tutelare i suoi territori, la sua popolazione e i suoi confini.Leggi anche: Un giorno da pecora, Meloni risponde a Osnato: “Sono senza diritti”Nessun dettaglioAlla richiesta di maggiori dettagli sugli aiuti in arrivo,ha scelto di non anticipare i piani.