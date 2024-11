Formiche.net - Trump alla Casa Bianca, le pecche di Harris e le opportunità per l’Europa. Parla Gruppioni (IV)

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Il discorso della sconfitta alterna note a parole di incoraggiamento. Queste ultime, soprattutto rivolte ai giovani militanti. Kamalaprospettiva di chi non ce l’ha fatta. In fondo, lei, è stata una figura “di cui sostanzialmente non è emersa la personalità nel corso di questa lunga campagna elettorale”. Ma, soprattutto “ha rappresentato agli occhi dell’elettorato medio statunitense la continuità con le politiche fallimentari portate avanti da Joe Biden”. Lo dice a Formiche.net la deputata di Italia Viva, Naike, vicepresidente della fondazione Italia-Usa.Quella diè una vittoria annunciata o, come in molti pensavano da questa parte dell’Oceano, era impensabile?Ho previsto questo esito diversi mesi fa.ha sbaragliato la competitor perché, in questa campagna elettorale,sostanzialmente non c’è stata.