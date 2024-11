Lanazione.it - Tram e bus: 24 ore a motori spenti. Sciopero totale, rischio maxi ingorghi

In un venerdì che più che nero si annuncia da tregenda per la mobilità fiorentina c’è almeno una buona notizia della vigilia: domani il cielo dovrebbe essere sereno e le temperature non troppo pungenti, ergo qualche fiorentino potrebbe scegliere di andare a lavoro in bici lasciando l’auto a casa. Fine delle note lite. L’elenco di quelle dolenti è assai più lungo e merita una premessa robusta. L’autunno della mobilità di casa nostra non è partito esattamente bene. Da un lato i ritardi nei cantieri della Vacs che, con tutta la buona volontà degli uffici di Palazzo Vecchio nel ridurre al massimo i diagi, continuano a insistere sulla spina dorsale del traffico urbano ovvero piazza della Libertà e, a cascata su Ponte Rosso, Bolognese e viale Milton, dall’altro le quotidiane angosce viarie del quadrante ovest fiorentino (zona ponte all’Indiano e asse Pistoiese) e su quello nord (Rifredi e Careggi).