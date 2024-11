Sport.quotidiano.net - Toko ha chiesto gli applausi per il compagno, il coach sottolinea: "C’è affetto tra questi ragazzi». Banchi si gode la forza del gruppo: "Bel gesto di Shengelia con Zizic»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Alla fine ilbianconero Luca Bachi non solo sila vittoria, ma in questo successo vede anche dei segnali di crescita. "Nei primi minuti di oggi – spiega il tecnico della Virtus – abbiamo avuto difficoltà oggettive, palle perse, errori difensivi: siamo poi cresciuti esponenzialmente, mi è piaciuto il livello di energia messo in campo. Questo ci ha permesso poi di proseguire su quella traccia, raggiungendo un vantaggio che sembrava rassicurante: la partita ci sembrava chiusa e abbiamo alzato troppo il piede dall’acceleratore, con errori macroscopici soprattutto in attacco in un momento della gara in cui bisogna avere cinismo ed esperienza per chiuderla". La squadra, però non si è mai disunita, come dimostra ildiche hagliper. "È un aspetto da apprezzare: c’ètra ie anche stima, c’è la necessità per alcuni di sentire il calore e la vicinanza dei tifosi.