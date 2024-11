Tennis – Sinner contro Alcaraz | è caccia al primo titolo delle Finals Jannik in trionfo a Torino a 200 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Tennis – Sinner contro Alcaraz: è caccia al primo titolo delle Finals Jannik in trionfo a Torino a 2,00 su Sisal.it

(Adnkronos) - Roma, 07 novembre 2024 –Carlitos. Con gli altri sei partecipanti alle ATPdipronti a inserirsi nel momento in cui uno dei due fenomeni delmondiale dovesse avere un calo. All'ombra della Mole è tutto pronto per dare il via al torneo di fine anno dove, in assenza di Nole Djokovic, si preannuncia una sfida, l'ennesima, tra l'azzurro e lo spagnolo. Sorteggiati in gironi diversi,potrebbero ritrovarsi in finale a giocarsi il. L'attuale numero 1 del mondo, secondo gli esperti, è favorito sia per ilalle ATP, offerto a 2,00, che per chiudere in testa il proprio girone dove la quota scende a 1,40., dopo la finale persa lo scorso anno con Djokovic, punta a una rivincita di fronte al pubblico di casa.