Gaeta.it - Smantellata rete criminale dedicata al furto e alla cannibalizzazione di automobili nel torinese

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione condotta dai carabinieri di Settimoha portato a gun’organizzazionespecializzata neldie nella successiva vendita illecita di pezzi di ricambio. Al centro di questo fenomeno vi sono stati principalmente i modelli Fiat Panda e Lancia Ypsilon, particolarmente richiesti per la loro popolarità e facilità di smontaggio. Le indagini hanno permesso di scoprire come questaalimentasse un mercato nero capace di mettere a rischio la sicurezza stradale e di danneggiare gravemente l’industriastica.L’operazione dei carabinieriA inizio novembre 2024, l’operazione messa in atto dai carabinieri ha portato all’arresto di tre individui: due uomini di Settimo, rispettivamente di 40 e 37 anni, accusati di effettivi furti diritti, e un uomo di 43 anni di Torino, sospettato di aver commissionato furti mirati, come quello di alcuni portelloni.