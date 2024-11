Notizie.com - Sciopero dei trasporti l’8 novembre, settimana nera per i viaggiatori: 24 ore di stop, previsti ancora disagi

Si può considerare questa unasul fronte della mobilità: domani 8è stato indetto un nuovonazionale del trasporto pubblico dopo la protesta scattata per l’aggressione al capotreno a Genova pochi giorni fa.Domani si prevede una giornata diin tutta Italia, alla fine di unatesissima dal punto di vista deipubblici e della sicurezza del personale ferroviario.nazionale del trasporto pubblico,(ANSA) Notizie.comIn una nota, la Cgil e la Filt Cgil di Roma e del Lazio hanno specificato: “Domani, venerdì 8, lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico scioperano per chiedere il rinnovo del contratto collettivo e maggiori risorse per un trasporto pubblico di qualità. A Roma si svolgerà un presidio davanti al Ministero dei, a Porta Pia, dalle ore 10 e 30?.