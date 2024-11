Sciopero dei trasporti 8 novembre 2024 fasce di garanzia e orari del trasporto pubblico Come muoversi a Roma Milano Napoli e Torino

Leggi l'articolo completo su Open.online

Si avvicina l’ennesima mobilitazione del servizio di: venerdì 8è previsto unonazionale deipubblici locali della durata di 24 ore: dalle 00 alle 23.59 senzadiche metterà a dura prova i viaggiatori e i pendolari. Primo dal 2005 a non prevedere deglidi servizio garantito, loè stato proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto a fine 2023. Coinvolgerà autobus, pullman, metropolitane, treni.disposto dal Garante degli scioperi, sarà comunque assicurata la presenza del 30% del personale viaggiante e dei servizi reputati indispensabili per i cittadini: scuolabus, collegamenti con porti e aeroporti edisabili.