Lapresse.it - Roma, tre agenti della polizia municipale feriti durante rilievi

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Stavano rilevando un incidente stradale su via Tiburtina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, quando un veicolo li ha travolti. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse, i trelocale diCapitale sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso. Le condizioni di uno di loro, secondo quanto si apprende, sono gravi.Risultato positivo all’alcol uomo che ha travoltoÈ risultato positivo all’alcol test, il conducente dell’autovettura che questa sera ha travolto i tredel gruppo Tiburtinolocale diCapitale che stavano rilevando un incidente stradale su via Tiburtina all’altezza del Gra. Uno dei tra, un ragazzo di 24 anni, ricoverato al San Camillo, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, rischia l’ amputazionegamba.