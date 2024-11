Romadailynews.it - Roma, auto travolge tre vigili durante rilievi di un incidente: uno è grave

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Drammaticosulla Tiburtina: feriti tre agenti, uno in gravi condizioni al San CamilloDramma sulla Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare: tre agenti della Polizia Locale sono stati investiti da un’mentre effettuavano idi unstradale.L’impatto è avvenuto poco dopo le 20:30 e ha coinvolto tre membri del gruppo Tiburtino, due donne e un uomo, tutti trasferiti d’urgenza in ospedale.L’agente in condizioni più critiche, un uomo di 25 anni, è ricoverato al San Camillo.Nonostante le misure di sicurezza attivate dagli agenti sul luogo del sinistro, l’li ha travolti, fermandosi solo dopo aver urtato anche il veicolo di servizio deiurbani.I tre feriti sono stati trasportati in codice rosso nei principali ospedali della capitale: Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo.