Quinto processo sul delitto. I baby killer di nuovo in Cassazione

A dicembre ilper i duedel pusher delle case popolari, che attendono liberi la sentenza definitiva dopo l’altalena di condanne e giudizi bis. A 14 e 15 anni, il 30 novembre 2020, la coppia di ragazzini ha inferto più di 30 coltellate a Cristian Sebastiano, 42 anni, di fronte alla sua abitazione nel quartiere San Rocco e gli ha rapinato una dose di cocaina. Nel primocol rito abbreviato il Tribunale per i minori di Milano li aveva condannati a 14 anni e 4 mesi di reclusione, pena poi confermata anche in Appello. In questa sede la difesa degli imputati aveva chiesto e ottenuto di approfondire la questione sulla presunta infermità mentale dei minorenni, dettata dalle condizioni disagiate di crescita personale e dall’abuso di sostanze stupefacenti fin dalla pubertà.