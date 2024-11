Gaeta.it - Progetto di mobilità sostenibile a Latina: la connessione tra stazione Scalo e centro cittadino

Facebook WhatsAppTwitter La città disi trova aldi un importante dibattito riguardo laurbana, con ildi collegamento delladial resto della città che sta guadagnando attenzione. Questo piano, evolutosi nel tempo, mira a rispondere alle necessità contemporanee di trasporto, contribuendo al riequilibrio viario e al miglioramento della qualità della vita per residenti e visitatori.Evoluzione deldiNel corso degli anni, l’idea di una metro leggera ha tappezzato il dibattito politico locale, presentando soluzioni di trasporto innovative. Con lo sviluppo recente, il concetto si è trasformato, assumendo la forma di undi Bus Rapid Transit . Questa soluzione non solo punta a facilitare il trasporto trae il, ma si integra in una visione più ampia di città ecologica e moderna.